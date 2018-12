Gran presente de Seba Caroci en el rugby español

Tras la 10° fecha llegó el momento del receso de fin de año del torneo organizado por la Federación de rugby del Principado de Asturias.

En el último juego del año que se desarrolló en el Complejo Deportivo "La Toba", el Oxigar Belenos venció a ULE Toyota León RC por 40 a 14.

Vale señalar que en el equipo local, que sumó su noveno triunfo de la temporada, anotó un try el sanrafaelino Sebastián Caroci, ex San Jorge.

Posiciones

1° Oviedo 49 puntos

2° Oxigar Belenos 45

3° Physiorelax Palencia 36

4° Salamanca 32

5° ULE Toyota León R.C 29

6° Independiente R.C 24

7° U.R. Besaya U.C 16

8° La Calzada 13

9° Gijón R.C. - Universidad de Oviedo 11

10° Bathco CR Santander -1

En la próxima fecha (11°) programada para el 13 de enero de 2019, el Oxigar Belenos recibirá al U.R. Besaya U.C.

El Belenos Rugby Club (más conocido como Oxigar Belenos por razones de patrocinio) es un equipo español de rugby con sede en la ciudad de Avilés, fundado en 1998. Su estadio se ubica en la ciudad de Avilés y se llama "Santa Bárbara".

En las últimas dos temporadas ha terminado como el mejor equipo de la fase regular, no obstante en los play off no ha podido conseguir el ascenso.