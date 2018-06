¡Grande, Diego! Maradona explicó cómo está y qué le pasó

"Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dol铆a mucho la nuca y sufr铆 una descompensaci贸n. Me revis贸 un m茅dico y me recomend贸 que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos est谩bamos jugando todo. 驴C贸mo me iba a ir?", se帽al贸 Maradona en su cuenta de Instagram.