Deportes
16:11 hs - Jueves 23 de Agosto de 2018

Grandes actuaciones en el campeonato juvenil de tiro

Los tiradores de San Rafael fueron los principales protagonistas del certamen que se desarrolló en la provincia de Santa Fe.

En la provincia de Santa Fe se desarrolló la 41° edición del Campeonato Nacional juvenil de tiro.

Certamen donde participaron más de cien tiradores de distintos puntos del país entre ellos una nutrida delegación de San Rafael que, una vez más, tuvo un marcado protagonismo consiguiendo once podios.

A continuación los resultados obtenidos por los atletas sanrafaelinos.

PISTOLA DE AIRE MUJERES

5º MENDEZ CAROLINA

PISTOLA DE AIRE HOMBRES MAYORES

3º QUINTEROS LUCIANO

CARABINA NEUMATICA MUJERES MAYORES

10º GRAMAJO SOFIA

18º CANCELA MARTINA

CARABINA NEUMATICA EQUIPOS MUJERES MAYORES

4º GRAMAJO SOFIA – CANCELA MARTINA

CARABINA NEUMATICA MUJERES MENORES

3º LUFFI VALENTINA

5º CASELLE CYNTHIA

EQUIPO CARABINA NEUMATICA MUJERES MENORES

1º CASELLE CYNTHIA – LUFFI VALENTINA

CARABINA NEUMATICA HOMBRES MAYORES

2º HADDAD IVAN

11º CASELLER GABRIEL

12º UGAS DANILO

CARABINA NEUMATICA EQUIPOS HOMBRES MAYORES

1º HADDAD IVAN – UGAS DANILO

AIRE DE QUEBRAR MUJERES MENORES

2º CASELLE CYNTHIA

4º LUFFI VALENTINA

5º CANCELA MARTINA

EQUIPO AIRE QUEBRAR MUJERES MENORES

3º LUFFI VALENTINA – CASELLE CYNTHIA

AIRE QUEBRAR HOMBRES MAYORES

3º QUINTEROS LUCIANO

4º CASELLE GARBRIEL

EQUIPO AIRE QUEBRAR HOMBRES MAYORES

3º QUINTEROS LUCIANO – CASELLE GABRIEL

AIRE DE QUEBRAR MINI HOMBRES

7º ROMAN FRANCISCO

11º ARMIJO BAUTISTA

16º PEREZ JOAQUIN

EQUIPOS AIRE QUEBRAR HOMBRES MINI

7º ROMAN FRANCISCO – PEREZ JOAQUIN

CARABINA .22 TENDIDO HOMBRES MAYORES

1º HADDAD IVAN

CARABINA .22 TRES (3) POSICIONES

1º HADDAD IVAN

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