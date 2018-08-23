Grandes actuaciones en el campeonato juvenil de tiro

Los tiradores de San Rafael fueron los principales protagonistas del certamen que se desarrolló en la provincia de Santa Fe.
Certamen donde participaron más de cien tiradores de distintos puntos del país entre ellos una nutrida delegación de San Rafael que, una vez más, tuvo un marcado protagonismo consiguiendo once podios.
A continuación los resultados obtenidos por los atletas sanrafaelinos.
PISTOLA DE AIRE MUJERES
5º MENDEZ CAROLINA
PISTOLA DE AIRE HOMBRES MAYORES
3º QUINTEROS LUCIANO
CARABINA NEUMATICA MUJERES MAYORES
10º GRAMAJO SOFIA
18º CANCELA MARTINA
CARABINA NEUMATICA EQUIPOS MUJERES MAYORES
4º GRAMAJO SOFIA – CANCELA MARTINA
CARABINA NEUMATICA MUJERES MENORES
3º LUFFI VALENTINA
5º CASELLE CYNTHIA
EQUIPO CARABINA NEUMATICA MUJERES MENORES
1º CASELLE CYNTHIA – LUFFI VALENTINA
CARABINA NEUMATICA HOMBRES MAYORES
2º HADDAD IVAN
11º CASELLER GABRIEL
12º UGAS DANILO
CARABINA NEUMATICA EQUIPOS HOMBRES MAYORES
1º HADDAD IVAN – UGAS DANILO
AIRE DE QUEBRAR MUJERES MENORES
2º CASELLE CYNTHIA
4º LUFFI VALENTINA
5º CANCELA MARTINA
EQUIPO AIRE QUEBRAR MUJERES MENORES
3º LUFFI VALENTINA – CASELLE CYNTHIA
AIRE QUEBRAR HOMBRES MAYORES
3º QUINTEROS LUCIANO
4º CASELLE GARBRIEL
EQUIPO AIRE QUEBRAR HOMBRES MAYORES
3º QUINTEROS LUCIANO – CASELLE GABRIEL
AIRE DE QUEBRAR MINI HOMBRES
7º ROMAN FRANCISCO
11º ARMIJO BAUTISTA
16º PEREZ JOAQUIN
EQUIPOS AIRE QUEBRAR HOMBRES MINI
7º ROMAN FRANCISCO – PEREZ JOAQUIN
CARABINA .22 TENDIDO HOMBRES MAYORES
1º HADDAD IVAN
CARABINA .22 TRES (3) POSICIONES
1º HADDAD IVAN