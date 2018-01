"Guerra" cuyana: el árbitro mendocino destrozó al capitán de San Martín de San Juan

El árbitro Fernando Espinoza, protagonistas de las principales polémicas de la decimotercera fecha de la Superliga en el triunfo de Argentinos sobre San Martín de San Juan por 2-0, criticó duramente al arquero Luis Ardente y lo acusó de no ser "un tipo serio" y no tener "códigos".

En el estadio "Diego Armando Maradona" de La Paternal, Espinoza expulsó a Marcos Gelabert a los cuatro minutos de partido por un golpe presuntamente intencional sobre Damián Batallini, luego anuló un tanto de los sanjuaninos por supuesto offside de Leandro Vega y en el complemento le mostró la segunda amarilla a Luis Olivera.

Embed ¿ERA PARA ROJA?#SuperligaxFOX | En el comienzo del partido, Gelabert fue expulsado por una discutida acción. pic.twitter.com/UyvTscnSPU — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 28 de enero de 2018

Embed ¿HABÍA FUERA DE JUEGO?#SuperligaxFOX | Cuando partió el centro de Carabajal, Leandro Vega parece estar habilitado. pic.twitter.com/gmRM3IfrNa — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 28 de enero de 2018

Embed ¡OTRA ROJA PARA EL SANTO!#SuperligaxFOX | Luis Olivera bajó en el borde del área a Lucas Barrios y Fernando Espinoza le mostró la segunda amarilla y San Martín se quedó con nueve jugadores pic.twitter.com/yFrMZOYlvI — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 28 de enero de 2018

Esas situaciones provocaron que, luego del encuentro, Ardente y el entrenador del Verdinegro sanjuanino, Néstor Gorosito, realicen duras declaraciones contra el árbitro mendocino.



"En el partido quizás jugaron mejor que nosotros, pero preguntale a los jugadores qué les dije yo y lo que hablamos cuando nos enteramos que nos dirigía él. Te da impotencia porque no podés hacer nada, te insultan y no te podés defender", aseguró "Pipo" Gorosito.



"Ya nos perjudicó contra Boca y ahora vino ofendido. Una vez que lo crucé en el centro y no me saludó porque estaba enojado conmigo por las declaraciones que había hecho en su momento. No se puede hablar más ahora porque si hablás te juega en contra", dijo Ardente.



Y el árbitro, este lunes por la mañana, respondió: "Estoy totalmente tranquilo, no pude ver el partido porque estoy en el médico con mis dos hijos enfermos, por lo que no puedo hablar de las jugadas, pero sí de las declaraciones, porque ellos dicen lo que les conviene".



En declaraciones a Sportia, se centró en la crítica del arquero Ardente: "No es de un tipo serio, de un profesional, porque lo que él dice del encuentro en el centro fue en tono de broma, estuvimos 20 minutos hablando. Entonces todo eso que queda en el ámbito del fútbol, como algo natural de dos profesionales, no tiene comparación. No tiene códigos".



Respecto de las jugadas determinantes, el árbitro mendocino explicó que hubo "cinco situaciones clave, cuando el promedio son dos o tres que pueden definir un partido, fue atípico".



"El jugador (Gelabert) ya tenía posesión de pelota y con el jugador de Argentinos por detrás, en un movimiento no natural, impactó en el rostro del adversario, que es motivo de expulsión. Estaba a dos metros, sentí hasta el ruido del impacto, y no fue para ganar posesión, porque Gelabert tenía el balón dominado", sostuvo.



Por último, Espinoza remarcó que lo tiene sin cuidado la posible presentación que el club sanjuanino realice ante la Superliga para solicitar que no lo dirija más en el futuro.



"No me importa a quién dirijo ni el color de las camisetas, yo realizó por lo que AFA me contrató, por lo que amo y hago todos los domingos. Si ellos no quieren que los dirija más, no sé qué presentarán, pero yo sigo haciendo lo mismo", concluyó.