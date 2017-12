Guillermo no piensa igual que Angelici y volvió a respaldar a Centurión

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto aseguró este lunes que el ex delantero del club, actualmente en el Genoa italiano, Ricardo Centurión, "es un jugador como no hay otro en el fútbol argentino".De esta manera el conductor boquense contradijo una vez más al presidente de la institución, Daniel Angelici, quien sostuvo un par de semanas atrás que mientras él sea el titular del club de la Ribera", "Centurión no va a regresar".Las declaraciones cruzadas no se hicieron esperar, porque Centurión también le "devolvió" gentilezas por twitter al presidente boquense, ironizando respecto de que "el único" que lo quería en la institución "xeneize" es, justamente, "Barros Schelotto".En cuanto a otro retorno, el de Carlos Tevez, Barros Schelotto anticipó que le preguntó a Angelici sobre el tema y éste le dijo que "todo se resolverá antes de fin de año, o a lo sumo a principios de enero. Yo lo quiero en el equipo", ratificó.El "Mellizo" también se refirió a otros tópicos en charla con Fox Sports, al indicar que el cotejo por la Supercopa Argentina ante River Plate "solamente no se puede jugar mañana porque todo el mundo está de vacaciones"."Pero contra River debemos jugar cuando la AFA quiera. Vivimos diez años eligiendo al árbitro, a la cancha. Que defina la AFA. A mí me da lo mismo. Yo nunca pido a nadie y me es indistinto que dirija cualquiera", expresó."Se habla de jugarlo en febrero o marzo. O se puede hacer en el inicio de la temporada, que en este caso sería en junio o julio. Nos tienen que avisar, porque nosotros estamos invitados a participar del Trofeo Joan Gamper que organiza Barcelona, de España", concluyó Guillermo Barros Schelotto.