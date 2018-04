Guillermo no se guardó nada y le contestó a Tevez públicamente

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, le respondió a Carlos Tevez, que públicamente le había pedido en la semana que quería "jugar de enganche", por la misma vía, al advertirle que él es "quien decide" y que eso el Apache lo "tiene muy claro".



"Él tiene claro que el técnico soy yo y tiene muy claro eso, porque soy el que decide", aclaró sobre Tevez, quien en la semana había hecho una manifestación pública sobre sus deseos de "jugar de enganche".



"Tevez lleva 12 días de recuperación y el desgarro lleva 28, así que veremos cuando está a disposición", completó sus referencias sobre el ex Juventus, de Italia.





Y respecto de la "visita" de la barra brava al plantel durante la semana, Barros Schelotto le respondió con contundencia a la consulta de Télam: "Preguntale a los de seguridad del club, porque yo no los dejé entrar".





Después de la derrota con River en la definición de la Supercopa Argentina, también Barros Schelotto respondió con munición gruesa. "Respecto de los ex Boca que me critican, no me llama la atención que cuestionen dando soluciones que ellos no tuvieron cuando dirigieron", les devolvió "gentilezas" a algunos ex jugadores xeneizes como José Basualdo y Mauricio Serna que pusieron en tela de juicio sus decisiones por TV.



"El miércoles y el sábado vamos a sufrir otra vez", vaticinó en la despedida, como para no dar nada por sentado respecto del futuro inmediato de Boca en la Libertadores y la Superliga.

Boca entrenará este lunes ya preparando el partido de la segunda fecha del grupo H de la Libertadores del miércoles a las 21.45 contra Junior, de Barranquilla, en la Bombonera. El sábado a las 19.45 recibirá a Defensa y Justicia