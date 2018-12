Guillermo y un mensaje que vuelve locos a los hinchas de Boca

El entrenador de Boca Guillermo Barros Schelotto , consideró este viernes que "no es el ambiente normal" previo a una final de la Copa Libertadores y valoró el apoyo del hincha "xeneize", que destacó tuvo un "comportamiento excelente" desde que se conoció este desenlace frente a River.





"No es el ambiente normal previo a una final de la Libertadores, no estamos en Sudamérica para jugar la final, fue muy extenso. No es lo que hubiera elegido como entrenador, incluso este viaje a Europa, pero River está en la misma situación pero las cosas se fueron de las manos", aseguró en conferencia de prensa en Madrid.





guillermo1.jpg







Además, el Mellizo destacó la demostración que ha hecho el hincha de Boca sobre su apoyo al plantel, desde que se conocieron los protagonistas de la final y durante todo el tránsito entre la primera final y la revancha.





"Lo que hizo el hincha de Boca desde que se dio la final hasta hoy es único, nos ha llenado de afecto. Más allá de la profesión, queremos ganar por el hincha, porque tuvo un comportamiento excelente en la primera final, llenó la Bombonera en una práctica y el barrio para despedirnos antes de ir a Ezeiza, los tenemos al lado nuestro a pesar que estamos a 10 mil kilómetros", sostuvo.