Gutiérrez está que arde: dejó de ser el DT y tiró munición gruesa

Aldo Bolado confirmó que junto a su cuerpo técnico no continuará a cargo del primer equipo de Gutiérrez Sport Club. El Cele se encuentra en una situación delicada tanto en lo económico como en lo futbolístico, ya que está en puestos de descenso del torneo Federal A.

El ex DT de la Lepra y el Globo entre otros, dialogó con Ovación 90 por radio Nihuil y se despachó fuertemente con el presidente de la institución Carlos Quiroga.

"Hemos decidido no continuar más. Se nos ha faltado el respeto de una manera asombrosa porque la gente tiene que hablar en claro, el presidente en un programa deportivo dijo que nosotros habíamos arreglado por cinco partidos", comentó Bolado.

Y agregó: "Jamás podríamos haber arreglado por cinco partidos cuando se jugaban en 20 días y con un plantel muy corto, siempre se habló de la Fase Reválida y este hombre sale a decir eso".

bolado1.jpg

"No salgo del asombro, estoy indignado porque se me hace firmar un contrato por un año", explicó.

"Por autorización de AFA ingresé a la cancha contra Desamparados, Huracán y cuando voy a ingresar con Gimnasia no me había llegado la habilitación, me parece una desprolijidad absoluta porque esto no puede pasar", dijo el ahora ex técnico.

"Ese día quise hablar con Quiroga pero no lo encontramos en todo el día. A la mañana siguiente, luego del empate, apareció muy contento y le pedí explicaciones a lo que me contestó 'ya lo voy arreglar'", continúo relatando.

Embed #FederalA En el día de hoy se definió la no continuidad del cuerpo técnico liderado por Aldo Bolado @aldo_bolado al frente de nuestro plantel profesional. Éxitos Aldo y los excelentes profesionales que lo acompañaron! pic.twitter.com/kl3i2NtSaW — Gutiérrez Sport Club (@GutierrezSC_Mza) 19 de diciembre de 2017

Bolado no podía ingresar al campo de juego porque aún no se había firmado la rescisión de Juan Carlos Bermegui. "El presidente no firmó el contrato, por ende no lo mandó a AFA directamente porque ya había algo sucio atrás".

Aldo Bolado va accionar en la justicia

"No lo voy a dejar pasar, voy accionar en la justicia porque es una estafa. Ahora no nos quiere pagar un mes sino que cinco partidos y me parece una desprolijidad absoluta", explicó Bolado.

Sobre la situación del club y Carlos Quiroga dijo: "Veo que el presidente de Gutiérrez está muy solo, no hay nadie a su alrededor. Veo que hay muchas deudas".

"En las próximas horas vamos a convocar a una conferencia de prensa porque queremos aclarar esto y reclamar los honorarios que se nos deben", finalizó.