"Hablé para volver a River pero..."

Javier Mascherano fue consultado acerca de su decisión de emigrar al fútbol de China. Su salida del Barcelona y la elección de esa liga tan lejana para nosotros generó dudas sobre su presente en un año mundialista pero el volante central está convencido de que fue una buena determinación.

"Traté de buscar una salida. No es fácil irse de Barcelona porque la gente que manejaba el club me tenía mucho cariño y porque no es fácil irse en el mercado de invierno por el lugar que dejás", explicó Masche y sorprendió: "Argentina era una opción y no te lo voy a negar. Hablé con Enzo (Francescoli) para volver a River. Pero había que poner un dinero y sería muy caradura de mi parte hacerle poner a River un dinero después de todos los años que estuve afuera".

"Salió lo de China. No solamente me cerraba en lo económico o en ganar minutos, sino también en el hecho de volver a sentirme jugador. De nada me servía haber pasado siete años y medio en Barcelona para terminar el año y medio de contrato que me queda para quedarme sentado en el banco. Por lo menos así vivo esta profesión y creo que uno es feliz jugando al fútbol. No importa dónde", dijo el mediocampista que tiene muchas chances de ser titular en el Mundial de Rusia.