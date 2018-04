Habló en los medios y lo citaron a declarar en la causa por los abusos

El campeón del mundo Daniel Bertoni será citado a prestar declaración informativa en la causa por los casos de abuso a menores de Independiente, luego de que afirmara que "existió siempre" esta situación en el fútbol.



"Sorprenderme no me sorprendió. Quizás me sorprendió que diga que eso pasó en su época, porque yo había calculado no tantos años", sostuvo la fiscal María Soledad Garibaldi.



En diálogo con Radio Mitre, la representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que el referente del "Rojo" y campeón con la Selección argentina en el Mundial de 1978 será uno de los personajes convocados a prestar declaración ante la Justicia para que aporte pruebas.



"Ahora tenemos que analizar toda la información y ver la prueba que tenemos, empezar a convocar a toda la gente que estuvo dando información de interés" en los medios, precisó Garibaldi.



"Me preocupa, pero la verdad que esto existió siempre. En la época nuestra también había rumores de estas cosas. La suerte fue que un chico ahora se quebró y habló sino, hubiera continuado esta pedofilia y esta prostitución", había afirmado días atrás Bertoni.



Asimismo, la fiscal del caso remarcó que el proceso judicial entró en "una nueva etapa" en la que se va a "analizar toda la prueba" recolectada para avanzar en la investigación de la red que captaba a chicos de las divisiones inferiores de Independiente para prostituirlos a cambio de plata, botines, ropa, pasajes e incluso tatuajes.



Por el escándalo que afecta al club de Avellaneda y que amenaza con expandirse a otras instituciones, ya fueron detenidas varias personas, entre ellas el árbitro Martín Bustos, el relacionista público Leonardo Cohen Arazi, el representante de juveniles Alejandro Carlos Dal Cin y el organizador de torneos de divisiones inferiores Juan Manuel Díaz Vallone, entre otros.