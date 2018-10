Habló de todo: Sampaoli, sus adicciones y la Selección

Cada vez que tiene un micrófono cerca, Maradona da que hablar. El Dorados jugó un partido amistoso con el Xolos de Tijuana y el Diez brindó exclusivas y polémicas declaraciones donde se refirió a Messi, Sampaoli, y la Selección entre otras cosas. Sobre Jorge Sampaoli

"Llegó Sampaoli y no tiene categoría para llegar a la selección. Eso lo sabíamos. El fútbol argentino está cada vez más pobre. River, Boca, San Lorenzo... juegan hoy y bien podrían jugar con El Salvador, con Nicaragua. En Argentina no podemos jugar hoy con Holanda o España".

Embed "NO PODEMOS JUGAR HOY CON HOLANDA, CON ESPAÑA" #MaradonaEnLUP Diego Armando Maradona dejó un mensaje sobre la actualidad del futbol argentino @UpalabraMX #LUP pic.twitter.com/TntuLiqTqP — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 13 de octubre de 2018

Sobre sus adicciones

"Yo tuve una enfermedad que hace 15 años, murió. Yo sé lo que es ser responsable. Me lo grabé de mi papá, que se levantaba a las 4 am y regresaba a casa a las 4 de la tarde; llegaba muerto. Yo quiero morir dentro de una cancha y siendo como mi papá. Los chicos lo que tiene que hacer es no probar. Aferrarse a los padres, no al amigo. A la larga eso te mata. A mí me salvaron mis hijas. Si no hubiera sido así, hoy hablarían de lo grande que fue Maradona".

Embed "BLATTER, SIENDO SUIZO, NO ES LADRÓN DE PROFESIÓN"



"SI DIOS QUIERE (REGRESAR COMO DT DE ARGENTINA" #MaradonaEnLUP Un par de perlitas de Diego Armando Maradona en @UpalabraMX #LUP pic.twitter.com/XvWai5vBzX — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 13 de octubre de 2018

La posible vuelta a la Selección

"Si Dios quiere, me gustaría volver a la selección. Yo me fui por un supuesto amigo. Cuando perdíamos 4-0 ante Alemania, él estaba cobrando un dinero de una estafa que había hecho. Me había inventado una firma. Me falsificaron la firma".

Embed "ME GUSTARÍA DIRIGIR A LA SELECCIÓN MEXICANA" #MaradonaEnLUP Diego Armando Maradona ALZÓ LA MANO en @UpalabraMX y, EN EXCLUSIVA, mostró su deseo de, algún día, estar en el radar del Tri #LUP pic.twitter.com/48koOA3puQ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 13 de octubre de 2018

¿Dirige a la selección Mexicana?

"Sí me gustaría dirigir a la selección mexicana. Pero también es cierto que Almeyda y Mohamed podrían ser tranquilamente el DT del Tri. Martino está fenomenal en Atlanta, allá déjenlo (bromeó sobre el timonel del equipo de la MLS, pues preferiría ser él el elegido por la FMF y no el Tata, de quien se dice es un serio candidato a la selección nacional)".