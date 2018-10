¿Habrá charla entre los dos ídolos xeneizes?

El experimentado atacante Carlos Tevez aseguró que le gustaría "tener una charla con (Juan Román) Riquelme por el bien de Boca ", luego de las declaraciones elogiosas que el ex futbolista hizo el viernes pasado sobre el "Apache".

"Sus palabras me parecieron buenas, constructivas, uno le tiene tanto apreció a Román", sostuvo Tevez sobre el ex enganche, quien en una reciente entrevista destacó a "Carlitos" como el jugador "distinto que mejor representa a Boca".

En tanto, Tevez dio a entender que las diferencias entre los dos ídolos "xeneizes" surgieron cuando decidió dejar la ribera para jugar en el fútbol chino.

"TEVEZ SIGUE SIENDO EL MEJOR, EL DE MÁS CATEGORÍA"



"PAVÓN NO ES EL MISMO DESPUÉS DEL MUNDIAL"



"EN LA #LIBERTADORESXFOX HOY NO VEO FAVORITOS" Riquelme le dejó un gran mensaje de aliento a Carlitos y analizó el nivel de Pavón y Benedetto.

"Las cosas que yo dije cuando me fui fueron cosas que tenía adentro y se las dije. Y el día que me encuentre con él, me gustaría poder hablar, tener una charla por el bien de Boca", sostuvo, y agregó: "Los dos nos merecemos una charla, hace mucho no nos vemos".

Por otro lado, Tevez, autor de un gol en la victoria ante Colón, negó estar peleado con Guillermo Barros Schelotto por los pocos minutos que el entrenador le da en la primera boquense.

"Hablamos bastante con Guillermo. Como dije a principios de año, me dejó las cosas bien claras y acá estoy para sumar al club, para cambiar los momentos malos. Si me toca jugar, haré lo mejor para el club, como siempre dije", concluyó en diálogo con Fox Sports.