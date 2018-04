¡Hagan espacio que vuelve Tevez!

Embed #ParteMédico



Paolo Goltz: Lesión grado II - III musculo semimembranoso , cara posterior muslo derecho.



Edwin Cardona: Lesión grado II musculo semitendinoso, cara posterior muslo derecho



Carlos Tevez: Traumatismo de rodilla derecha



Dr. Jorge Batista — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 13 de abril de 2018

El futbolista colombiano Edwin Cardona no será de la partida en el equipo titular de Boca que el próximo domingo visitará a Independiente tras sufrir una lesión en el muslo de la pierna derecha y en su lugar entrará Carlos Tevez Cardona pudo terminar la práctica matutina de Boca por una molestia en el abductor derecho y en el parte médico dado a conocer oficialmente por Boca a través de la red social Twitter el jugador tiene una "lesión grado II en el músculo semitendinoso en la cara posterior del muslo derecho".Por esta razón, el colombiano, quien fue reemplazado en el encuentro por la Copa Libertadores ante Palmeiras en Brasil, no estará presente e ingresará Carlos Tevez para ocupar su lugar en la zona de ataque.Además el defensor Paolo Goltz tampoco será parte del conjunto titular y el entrenador Guillermo Barros Schelotto colocaría a Santiago Vergini mientras que el técnico deberá decidor si jugará Frank Fabra o si estará Emmanuel Mas en el lateral izquierdo.En tanto, Nahitan Nández, quien no pudo participar del encuentro por la Copa por estar suspendido, ingresaría por Emanuel Reynoso y Walter Bou ocuparía el lugar de Ramón Ábila en la delantera.De no mediar inconvenientes, Boca jugaría ante Independiente con: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán, Frank Fabra o Emmanuel Mas; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Nahitan Nández; Carlos Tevez, Cristian Pavón y Walter Bou.