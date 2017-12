¿Hará frío? Las sedes que albergarán los partidos en Rusia 2018

sedes.jpg

El Mundial de Rusia se desarrollará en 11 ciudades que contendrán 12 sedes, ya que la capital Moscú albergará a dos, y cada grupo ya tiene asignadas cada una de ellas, por lo que al culminar el sorteo este viernes los 32 participantes sabrán cuantos kilómetros tendrán que recorrer de acuerdo a la zona que le corresponda.La fase de grupos dará comienzo el 14 de junio, día en que Rusia debutará en su Mundial jugando el partido inaugural ante el rival del Bombón 2 que vaya al Grupo A, ya que como país organizador tiene preestablecida la zona en la que participará.Esa primera fase terminará el 28 de junio y los octavos de final empezarán dos días después y se prolongarán durante cuatro jornadas, desde el 30 de junio hasta el 3 de julio.Los cuartos de final se disputarán entre los días 6 y 7 de julio, las semifinales los días 10 y 11 del mismo mes, y la final tendrá lugar el 15 de julio en Moscú.Los escenarios en los que se jugarán todos los partidos de la primera fase, con sus fechas y respectivos grupos serán los siguientes (los números que siguen a las letras corresponden a los cuatro bolilleros en los que estarán repartidos los seleccionados):14 de junio, 12 de Argentina (18 de Moscú): Rusia vs. A2, Estadio Luzhnikí, Moscú.15 de junio, 11 (17): A3 vs. A4, Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo.19 de junio: Rusia vs. A3, Zenit Arena, San Petersburgo.20 de junio: A4 vs. A2 Rostov Arena, Rostov del Don.25 de junio: A4 vs. Rusia, Samara Arena, Samara.25 de junio: A2 vs. A3 Volgogrado Arena, Volgogrado.15 de junio, 15 de Argentina (21): B1 vs. B2, Estadio Fisht, Sochi.15 de junio: B3 vs. B4, Zenit Arena, San Petersburgo.20 de junio: B1 vs. B3, Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú.20 de junio: B4 vs. B2, Kazán Arena, Kazán.25 de junio: B4 vs. B1, Mordovia Arena, Saransk.25 de junio: B2 vs. B3, Arena Baltika, Kaliningrado.16 de junio: C1 vs. C2, Kazán Arena, Kazán.16 de junio: C3 vs. C4, Mordovia Arena, Saransk.21 de junio: C1 vs. C3, Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo.21 de junio: C4 vs. C2, Samara Arena, Samara.26 de junio: C4 vs. C1, Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú.26 de junio: C2 vs. C3, Estadio Fisht, Sochi.16 de junio: D1 vs. D2, Otkrytie Arena, Moscú.16 de junio: D3 vs. D4, Arena Baltika, Kaliningrado.21 de junio: D1 vs. D3, Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod.22 de junio: D4 vs. D2, Volgogrado Arena, Volgogrado.26 de junio: D4 vs. D1, Zenit Arena, San Petersburgo.26 de junio: D2 vs. D3, Rostov Arena, Rostov del Don.17 de junio: E1 vs. E2, Rostov Arena, Rostov del Don.17 de junio: E3 vs. E4, Samara Arena, Samara.22 de junio: E1 vs. E3, Zenit Arena, San Petersburgo.22 de junio: E4 vs. E2, Arena Baltika, Kaliningrado.27 de junio: E4 vs. E1, Otkrytie Arena, Moscú.27 de junio: E2 vs. E3, Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod.17 de junio: F1 vs. F2, Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú.18 de junio: F3 vs. F4, Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod.23 de junio: F1 vs. F3, Estadio Fisht, Sochi.23 de junio: F4 vs. F2, Rostov Arena, Rostov del Don.27 de junio: F4 vs. F1, Kazán Arena, Kazán.27 de junio: F2 vs. F3, Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo.18 de junio: G1 vs. G2, Estadio Fisht, Sochi.18 de junio: G3 vs. G4, Volgogrado Arena, Volgogrado.23 de junio: G1 vs. G3, Otkrytie Arena, Moscú.24 de junio: G4 vs. G2, Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod.28 de junio: G4 vs. G1, Arena Baltika, Kaliningrado.28 de junio: G2 vs. G3, Mordovia Arena, Saransk.19 de junio, a las 9 de Argentina (15): H1 vs. H2, Otkrytie Arena, Moscú.19 de junio, a las 12 (18): H3 vs. H4, Mordovia Arena, Saransk.24 de junio: H1 vs. H3, Kazán Arena, Kazán.24 de junio: H4 vs. H2, Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo.28 de junio: H4 vs. H1, Volgogrado Arena, Volgogrado.28 de junio: H2 vs. H3, Samara Arena, Samara.30 de junio: 15 (21) - 1.º Grupo A - Partido 49 - 2.º Grupo B-Estadio Fisht, Sochi.30 de junio: 11 (17) - 1.º Grupo C - Partido 50 - 2.º Grupo D-Kazán Arena, Kazán.1 de julio: 11 (17) - 1.º Grupo B - Partido 51 - 2.º Grupo A- Luzhnikí, Moscú.1 de julio: 15 (21) - 1.º Grupo D - Partido 52 - 2.º Grupo C - Nizhni Nóvgorod.2 de julio: 12 (18) - 1.º Grupo E - Partido 53 - 2.º Grupo F - Samara Arena.2 de julio: 15 (21) - 1.º Grupo G -Partido 54 -2.º Grupo H - Rostov Arena.3 de julio: 11 (17) - 1.º Grupo F - Partido 55 - 2.º Grupo E - Zenit Arena.3 de julio: 15 (21) - 1.º Grupo H - Partido 56 - 2.º Grupo G - Otkrytie Arena.6 de julio: 11 (17) - Ganador Partido 49 - Partido 57 - Ganador 50 - Nizhni Nóvgorod.6 de julio: 15 (21) - Ganador Partido 53 - Partido 58 - Ganador 54 - Kazán Arena.7 de julio: 15 (21) - Ganador Partido 51 - Partido 59 - Ganador 52 - Fisht, Sochi.7 de julio: 12 (18) - Ganador Partido 55 - Partido 60 - Ganador 56 - Samara Arena.10 de julio: 15 (21) - Ganador Partido 57 - Partido 61 - Ganador 58 - Zenit Arena.11 de julio: 15 (21) - Ganador Partido 59 - Partido 62 - Ganador 60 - Luzhnikí, Moscú.14 de julio: 11 (17) - Perdedor Partido 61 - Partido 63 - Perdedor 62 - Zenit Arena.15 de julio: 12 (18) - Ganador Partido 61 - Partido 64 - Ganador 62 - Luzhnikí, Moscú.A partir de esta distribución, como cabeza de serie al seleccionado argentino el grupo que más lo puede favorecer en cuanto a economización de traslados es el B, ya que de tener la posibilidad de jugar los siete partidos ganando su zona, disputaría toda la fase inicial y octavosl en Moscú, iría a Sochi para los cuartos, mientras que semifinal y final las disputaría nuevamente en Moscú.