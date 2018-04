¿Harías lo que hizo Bertolo?

Embed NI AL PACINO ACTÚA MEJOR...#SuperligaxFOX | Nicolás Bertolo fingió una patada de Matheu y Trucco sancionó un penal inexistente. pic.twitter.com/pNBySPshte — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 30 de marzo de 2018

El mediocampista de Banfield Nicolás Bertolo reveló que "no era para cobrar" el penal sancionado por el árbitro Silvio Trucco por una supuesta infracción de Carlos Matheu contra él, y que derivó en el gol de su equipo en el empate ante Huracán por 1 a 1 en el marco de la fecha 21 de la Superliga Argentiona de Fútbol.Fue una jugada rápida y quizás sintió el ruido de la canillera", analizó el cordobés de 32 años sobre la jugada previa al penal que Darío Cvitanich cambió por gol a los 30 minutos de la etapa inicial."Fue difícil seguir después de esa jugada pero no podemos caerle al árbitro así, a nosotros nos dejaron fuera de la Copa Libertadores por una jugada similar, dimos la cara y seguimos adelante", añadió el ex River y Boca."El resultado no nos deja tranquilos porque necesitamos ganar, tuvimos muchas jugadas claras e hicimos un partido digno contra un rival que está sumando muchos puntos", concluyó Bertolo.