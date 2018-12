El tandilense Juan Martín Del Potro, quien sigue recuperándose de la fractura de rótula que sufrió en octubre pasado, aseguró este jueves que todavía quiere jugar al tenis por "un par de años más", aunque le cerró las puertas a volver a ser parte del equipo argentino de Copa Davis.





"Durante un par de años más me veo jugando al tenis. ¿En 5 años? No lo sé. Seguro esté mucho más cerca de Tandil", manifestó el actual número 5 del mundo en una entrevista con Juan Pablo Varsky por la plataforma digital Spotify.





"Hay momentos en los que se te cruza por la cabeza dejar el tenis, pero el amor propio, el orgullo y la pasión por esto hace que, ante un nuevo golpe, siga luchándola para volver a jugar lo antes posible"





Por otra parte, el mejor tenista argentino le cerró definitivamente las puertas a la Copa Davis, al señalar que "ahora es momento para los más jóvenes. El año que viene va a ser un formato distinto y para mí es el final".

"Está apareciendo gente joven y es el momento de ellos", afirmó el campeón de la Ensaladera de Plata en 2016, en la memorable final que el equipo albiceleste le ganó a Croacia en Zagreb.





"En lo personal, esa Copa fue única. Ese equipo quedó en la historia y la coronación hizo que yo pueda dormir tranquilo", destacó el tenista que en el último trimestre llegó al puesto 3 del ranking de la ATP.





Sobre su retorno al circuito, Del Potro todavía no confirmó si podrá jugar el Abierto de Australia desde mediados de enero, primer Grand Slam del año. "Tengo mucha ilusión y hago todo lo que puedo. Pero más cerca de la fecha veré si estoy preparado para competir", declaró.





Del Potro contó que el golpe en octubre, por la lesión que sufrió durante el Masters de Shanghai, fue duro pero lo "fortaleció". "Nunca antes creí que tenía la fuerza interior para sobreponerme a todos estos problemas. Hay momentos en los que se me cruzó lo peor porque ya tuve bastante con las muñecas, pero aunque fue un mazazo me lo tomé como algo que me dio fuerzas", explicó.





"Pensé que fui el 3 del mundo por primera vez en mi carrera a los 30 años, pero después me fracturé tontamente, de torpe. Pensé en que en el auge de mi carrera, antes de las lesiones, nunca pude romper la barrera de Federer, Nadal, Djokovic y Murray, y lo logré ahora después de todo lo que me pasó", añadió.





Del Potro recordó que la semana de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 que marcó su regreso tras años de lesiones, le ganó en el debut a Djokovic (el 1° del mundo) y luego terminó ganando la medalla de plata. Esa semana fue "la más linda" de su vida, consideró.





"Desde Río volví a disfrutar del tenis. Aprendí a disfrutar por todo lo que me tocó sufrir. Fue la semana más linda de mi vida, no sólo por el resultado sino por lo que se generó con el correr de los partidos, con el compartir con los otros deportistas, hasta algunos brasileños terminaron hinchando por mí", comentó Delpo.





"Encontré fortaleza y tengo una conexión con la gente que no sé de qué otra manera la hubiese conseguido si no fuera por todo lo que me pasó. Volvería a elegir hacer mi carrera en el momento donde juegan Roger, Rafa y Nole. A mí me han hecho mejor tenista", subrayó el tandilense.





Consultado por qué cosas llora, Del Potro manifestó que "hoy lloro por cosas que a mis amigos les sorprenden, como lo del River-Boca. Pero mejor no hablar de eso. También me emociono con los momentos en familia, los recuerdos. Me volví más sensible".





Fanático de Boca, el tenista dijo que "el final de Guillermo (Barros Schelotto, el DT saliente) no fue lo esperado, pero siempre voy a estar agradecido por lo que hizo como jugador y entrenador. Es un gran tipo y dio todo por Boca". Además, sobre Martín Palermo como entrenador, Del Potro expresó que "ojalá tenga su chance, se lo deseo como hincha y amigo".