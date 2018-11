Guillermo Barros Schelotto habló tras el triunfo de Boca ante Patronato y, si bien hizo referencia al triunfo, la conferencia estuvo centrada en lo que será el duelo revancha del próximo sábado ante River, en el Monumental.

El Mellizo fue contundente: "Hay que poner a los mejores y a los que sientan que están para jugar una final".

Escuchá su palabra:

Barros Schelotto dijo que, en el triunfo ante los paranaenses, Boca "tuvo el dominio y quizás faltó el último pase para hacer una diferencia mayor", y acotó que el arquero Esteban Andrada -quien volvió tras lesionarse ante Cruzeiro en los cuartos de final de la Libertadores- "jugó bien, fue a la divididas sin miedo".

Luego se refirió a la revancha ante River del sábado próximo por la final de la Libertadores y analizó que tanto Andrada "como el resto de los jugadores serán analizados para ver quien juega".

En ese sentido admitió que Cristian Pavón "es difícil que llegue, porque se necesitan once 'tipos' que corran permanentemente y si Pavón no puede hacer eso no puede jugar".

"La lesión de Pavón les abre posibilidades a algunos jugadores y trabajaremos en esas variantes", indició Barros Schelotto, y mencionó para ese puesto a Edwin Cardona, Mauro Zárate, Carlos Tevez y Cristian Espinoza.

Precisamente sobre las ovaciones hacia Tevez por parte de los simpatizantes el técnico sostuvo que "el sentimiento de la gente no tiene final, cada vez que esté siempre le cantarán y bienvenido sea", y agregó que "hay que prepararlo para que llegue de la mejor manera, ya sea desde el inicio o ingresando durante el partido".

Además, aclaró que Pablo Pérez, quien entrenó en la semana en zapatillas por un golpe en el tobillo derecho y un dolor en la planta del mismo pie, "está bien y trabajará en forma normal" a partir del lunes a las 9.30, cuando Boca regrese a los entrenamientos en Casa Amarilla.

