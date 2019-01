Hewitt, enojadísimo: "Piqué no sabe nada de tenis"

Lleyton Hewitt, capitán del equipo de Australia en la Copa Davis, criticó con dureza los cambios realizados en el formato de la tradicional competencia tenística por equipos y apuntó al futbolista español Gerard Piqué, propietario de la empresa que adquirió los derechos de la Davis e impulsó el novedoso sistema de disputa.

Antes de enfrentar a Bosnia-Herzegovina, Hewitt brindó una rueda de prensa en la que criticó la irrupción de Piqué en el mundo del tenis."Es ridículo. Piqué no sabe nada de tenis. Sería como si yo pido cambiar las reglas de la Champions League. Viene de un deporte totalmente diferente. Es inaceptable que suceda esto", expresó Lleyton, con su habitual temperamento.

La Copa Davis cambió de formato tras firmar un contrato de 25 años por 2600 millones de euros con el grupo inversor Kosmos, liderado por el defensor del Barcelona.

En esa misma línea, Hewitt agregó: "Los mejores tenistas no van a jugar ese torneo. Él y su grupo inversor están dirigiendo la ITF". Además, el ex número 1 del mundo criticó la decisión de reducir la cantidad de sets de cinco a tres: "Si miran la cumbre de nuestro deporte, que son los cuatro torneos principales, son al mejor de cinco sets. Esta idea no va a funcionar, no tiene sentido", anticipó.

Para cerrar, Hewitt remarcó: "Esta competencia tiene una antigüedad de 119 años y ahora la compraron. No estoy de acuerdo con el formato. Dónde se ha visto que entidades del fútbol patrocinen un torneo de tenis. Es alucinante. Me duele por los jóvenes que se perderán una experiencia emocionante como jugar una Copa Davis en su país".