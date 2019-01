Higuaín no fue convocado

El delantero argentino Gonzalo Higuaín quedó este domimgo al margen de la convocatoria en Milan, que el lunes visitará a Genoa por la Serie A de Italia, porque su DT Genaro Gattuso no lo nota "listo" debido a los rumores de su inminente traspaso al Chelsea de Inglaterra.

"Quiero ver a gente lista a nivel mental, que me dé disponibilidad. Y si no veo eso, iré a hacer la guerra con los que están más preparados", justificó el entrenador de Milan sobre la ausencia del ex River Plate.

Gattuso reveló que se reunió con el argentino en su despacho y le informó que dejarlo fuera del partido de mañana le parecía "lo correcto".

"Higuaín en este momento no estaba listo para viajar con nosotros. Perdemos a un jugador importante, que tuvo dificultades, si es que se irá. No estoy decepcionado. Fui jugador y sé qué pasa cuando a veces tienes a gente que presiona a tu alrededor", afirmó en declaraciones reproducidas por la agencia Efe.

De todos modos, avisó que "no hay nada hecho" sobre el pase de "Pipita" a Inglaterra, pero que acepta "la decisión" de salir del club milanés por parte del goleador.

Higuaín se incorporó al Milan a mediados del año pasado cedido por la Juventus a cambio de 18 millones de euros, con opción de compra fijada en otros 36 millones.

Para que se cierre su pase a Chelsea, el argentino necesita el visto bueno del Juventus, que todavía retiene su ficha y que solo aceptará una cesión de seis meses al fútbol inglés con opción para prolongarla hasta 2020, según aseguran los medios italianos.