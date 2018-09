Histórica actuación de Antonio Poblete en la Maratón de Buenos Aires

Durante la jornada dominguera se disputó la 34° edición de la Maratón Internacional de Buenos Aires.

La prueba con 42 kilómetros de recorrido, que transitó por lugares emblemáticos de Capital Federal, contó con la presencia de los mejores atletas del mundo.

El keniata Saina Emmanuel Kipkemboi con 2h.05m.20s fue el ganador de la prueba, vale señalar que el africano estableció la mejor marca jamás lograda en territorio sudamericano, pulverizando la anterior que estaba en poder de su compatriota Eliud Kipchoge (2h.08m.44s en los Juegos Olímpicos de Río).

En la segunda posición arribó otro keniata, Barnabas Kiptum (1h.09m.18s) y tercero finalizó el peruano Cristhian Pacheco (2h.11m.19s)

Cabe destacar la gran actuación del sanrafaelino Antonio Poblete que ocupó la 15° posición con un tiempo de 2h.26m.31s; además se ubicó 6° dentro de la categoría 30-34 años.

"No sé por dónde empezar. Estoy que estallo de alegría. No es fácil para los que conocen del tema, pero no ha sido un trabajo en solitario si no de mucha gente que me rodea y que me ayuda a lograrlo. No quiero nombrarlos porque no me alcanzaría el texto pero poco a poco con mis publicaciones lo iré haciendo. Gracias a los que forman parte de mi vida. Gracias por descubrir esta pasión y que no termina acá, voy por más", destacó Antonio en las redes sociales.