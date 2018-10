Histórica participación en el Mundial de triatlón

En la paradisíaca isla de Maui se disputó el Mundial XTerra de triatlón. Evento donde participaron los mejores atletas del mundo entre ellos los sanrafaelinos Paula Moschella, Matías y Sebastián Pérez.

La competencia tuvo un inicio con 1.500 metros de natación, luego 30 kilómetros de mountain bike y 9,5 kilómetros finales de trail running.

Luego de 3h.33m.23s, Matías completó el total del recorrido finalizando 6° en su categoría y

46° en la clasificación general.

Por su parte Sebastián necesitó 4h.14m.34s para terminar la prueba, ocupando la 17° posición en su categoría y el 166° lugar en la general.

Mientras que Paula clavó los relojes en 4h.58m.22s, siendo 5° en su categoría y 345° en la general.

"Cuánta felicidad cargo después de tanto entrenamiento... A veces es loco cuando uno se pone a pensar todo el esfuerzo, todo lo que se preparó y de repente las condiciones climáticas cambian todo. Pero esta es la gracia del xterra!!!

Bueno... Les cuento un poco mi experiencia. El mar estaba muy picado con olas grandes, entrando en calor me revolcaron unas olas y perdí las antiparras, por suerte llevaba unas de repuesto y pude correr con esas. La natación me pareció muy dura por el tema de la olas, era muy difícil entrar y salir, es decir el acarreo. Luego en la parte de la bici había mucho barro , lo cual no estoy acostumbrada, sumado a un circuito extremadamente duro, de todas formas me sentí muy bien. El trote también fue duro, era muy complicado correr por el barro.... Pero finalmente terminé!!! Dándolo todo y obteniendo un QUINTO LUGAR.

Un momento para recordar toda la vida correr un mundial de una de las cosas que más me gusta hacer con tanto nivel", expresó Paula en las redes sociales.