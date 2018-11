Histórico: sanrafaelinos ganaron el Mundial de rafting

En la localidad de Aluminé, provincia de Neuquén, se disputó el Mundial de Rafting.

Primera vez que el país recibió un evento de jerarquía internacional donde participaron tres equipos de San Rafael que compitieron como selección argentina de rafting.

Dos de ellos, ambos en la categoría sub 19, protagonizaron una histórica consagración tras imponerse en todas las pruebas: sprint, head to head, slalom y down river.

Dentro de la categoría sub 19 masculina, la selección albiceleste integrada por los sanrafaelinos Tomás Meza, Francisco Méndez, Maximiliano Ruiz, Facundo Santomartino y el local Mauro Kindenegt, finalizó en la primera posición seguida por Rusia y República Checa.

Clasificación General

1° Argentina 1.000 puntos

2° Rusia 853

3° República Checa 801

4° Costa Rica 736

5° Nueva Zelanda 690

En la rama femenina, el team conformado por Candela Luján, Lihué Mariscal, Magalí Medrano, Sofía Salomón y Abril Sotelo, se quedó con la primera posición. Completaron el podio: República Checa y Rusia.

Clasificación General

1° Argentina 1.000 puntos

2° República Checa 853

3° Rusia 817

Además en la categoría sub 23, equipo cuyos integrantes fueron Matías Naspi, Darian Moya, Anuar Chalabe y Eric Peletay, finalizó en la cuarta posición a solo 15 puntos del podio.

Clasificación General

1° República Checa 979 puntos

2° Brasil 817

3° Eslovenia 772

4° Argentina 757

5° Eslovaquia 725

6° Japón 690

Protagonistas

El mundial Argentina 2018 contó con la presencia de los siguientes seleccionados: Armenia, Australia, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Checa, Alemania, Gran Bretaña, Hungría, Japón, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia y Estados Unidos.