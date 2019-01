"Holan le dijo a mi agente que yo iba a ser el jardinero mejor pago de Argentina"

Fernando Amorebieta se sumó a la lista de ex futbolistas de Independiente que estallaron contra Ariel Holan luego de su salida del club. El defensor venezolano, flamante incorporación de Cerro Porteño, cuestionó al entrenador con una fuerte frase: "Hola le dijo a mi agente que yo iba a ser el jardinero mejor pago de Argentina".

"Con Holan lo que más me dolió fue que no se fue de frente. Yo me fui de vacaciones pensando que regresaría a Independiente y cuando volví él me dijo que los dirigentes tenían problemas con mi agente. Holan puso esa excusa. Los dirigentes me dijeron una cosa y Holan otra. El técnico no me fue de frente. Si no me quería me lo tenía que decir", explicó el central de 33 años.