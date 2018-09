Hora y TV: Del Potro-Nadal, dos viejos conocidos en US Open

Juan Martín del Potro y Rafael Nadal anticipan el encuentro que sostendrán este viernes en una de las semifinales del Abierto de Estados Unidos. El argentino accedió a esa instancia tras vencer al local John Isner en cuatro sets, mientras que el español clasificó tras derrotar al austríaco Dominic Thiem en casi cinco horas de juego por 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4) y 7-6 (5).





La esperada semifinal arrancará a las 17 de Argentina aproximadamente (16 de Nueva York), con trasmisión en vivo de ESPN y ESPN PLAY.







El español y el argentino se enfrentarán en la cancha principal de Flushing Meadows. El historial lo domina ampliamente Nadal con once triunfos, mientras que Del Potro suma cinco. El último triunfo del tandilense fue en 2016.







"Va a ser difícil. Juan Martín es un gran jugador en cualquier superficie, pero el desafío de jugar contra él en pista dura es aún mayor para mí que si fuera sobre polvo de ladrillo, como pasó en Roland Garros. Será un gran desafío. Es un partido en el que los dos nos conocemos mucho, sé cómo juega él, y también tengo claro que tendré que llevar mi juego al máximo nivel para tener posibilidades de ganarle, y estar enfocado en lograr que eso suceda", sostuvo el número 1 del ranking mundial.







Por su parte, Del Potro señaló: "Nadal siempre te corre una más, y te la trae, y termina ganándote partidos que por ahí uno cree que no lo va a hacer. Él sabe cuál es mi punto débil. Lo imagino un partido superdifícil, pero si me recupero en lo físico, y estoy en buenas condiciones, tendré mis chances. A mí me viene bien tener un par de días libres para recuperar mi físico, con Rafa debo jugar mucho mejor de lo que va en este torneo para ver si él me da alguna chance de ganar. Es un partido en el que puede pasar cualquier cosa".