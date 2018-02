Hora y TV: Los Jaguares inician una nueva ilusión en el Súper Rugby

Los Jaguares, la franquicia argentina que participa en el Super Rugby , iniciaráeste sábado su tercera temporada en el torneo más importante de clubes del Hemisferio Sur, cuando visite a los sudafricanos de Stormers.El partido se jugará en Ciudad del Cabo, a partir de las 10.05 (hora argentina), con el arbitraje del sudafricano Jaco Peyper y televisación de ESPN 2.Los Jaguares tendrá el estreno de Mario Ledesma como entrenador, quien intentará dar un salto de calidad en un equipo que la temporada pasada ganó siete de sus quince compromisos en este certamen.Los favoritos son los equipos neozelandeses, aunque Stormers quiere meterse en la fase final como logró la temporada pasada, y ser uno de los sudafricanos que intente evitar el cuarto título consecutivo del país de los All Blacks.Será el tercer partido en el historial entre Jaguares y Stormers, con ventaja para los sudafricanos por sus victorias en en 2016, en Buenos Aires, por 13-8, y en 2017, en Ciudad del Cabo, por 32-25."Es una gran responsabilidad y un nuevo rol, pero no voy a cambiar nada de mí. Seguiré siendo el mismo jugador y la misma persona. Creo que lo más importante que tiene que hacer el capitán es mantener el grupo unido, motivado, y siempre positivo. También tengo que pensar en todo momento lo que es mejor para el equipo", aseguró el capitán Pablo Matera.Steven Kitshoff, Bongi Mbonambi, Wilco Louw, Chris van Zyl, J.D. Schickerling, Siya Kolisi (c), Cobus Wiese, Nizaam Carr, Dewaldt Duvenage, Damian Willemse, Raymond Rhule, Damian de Allende, E.W. Viljoen, Seabelo Senatla y Dillyn Leyds. DT: Robbie Fleck.Joaquín Tuculet, Ramiro Moyano, Matías Orlando, Bautista Ezcurra, Emiliano Boffelli, Nicolás Sánchez, Gonzalo Bertranou, Tomás Lezana, Javier Ortega Desio, Pablo Matera (c), Tomás Lavanini, Matías Alemanno, Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Felipe Arregui. DT: Mario Ledesma.