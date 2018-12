"Huracán es mi lugar en el mundo"

El "Turco" Antonio Mohamed valoró que Huracán es su "lugar en el mundo" en su presentación como nuevo director técnico en reemplazo de Gustavo Alfaro, que se realizó este viernes en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El ex delantero dejó inaugurado su cuarto ciclo como entrenador del club en una conferencia que abundó en declaraciones de amor y fidelidad también por parte de los dirigentes.

De hecho, el secretario Fernando Moroni hizo una cita bíblica para hablar del concepto de "hijo pródigo" y acto seguido el presidente Alejandro Nadur anunció el comienzo de "la era de la fidelidad" con su llegada, en una clara crítica hacia Alfaro, que rompió su contrato para firmar con Boca Juniors.

Mohamed recogió el guante y aseveró: "Siempre que tuve la posibilidad de elegir, elegí estar en Huracán. Esta vez no pensaba estar en el club, no porque no quisiera sino porque las cosas estaban encarriladas para otro lado, pero en cuanto vi cómo se movían las fichas del dominó, supe que se iba a dar".

"Nací y voy a morir en Huracán. Tengo compromiso y sentido de pertenencia con el club; también agradecimiento porque me formó como persona. Es un amor incondicional que se transmite de generación en generación. Si eso es lealtad, bienvenido", asumió para diferenciarse de su antecesor.

"Soy feliz en Huracán, amo este club y espero colaborar y dar el máximo para que esta vez el cuento de hadas tenga un buen final", anheló quien además tuvo un ciclo como jugador de Huracán entre 1987 y 1991, con ascenso a Primera en 1990.