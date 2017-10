Huracán y Gutiérrez se juegan algo más que tres puntos en Las Heras

Este viernes a la siesta, tanto Huracán Las Heras como Gutiérrez buscarán salir de la mala racha y poder sumar de a tres por primera vez en el torneo. Ambos equipos ocupan los últimos lugares de la zona y si no empiezan a ganar van a quedar complicados para la fase reválida.



Tras su derrota ante Gimnasia, surgieron los rumores sobre la salida de Esteban Fuertes como entrenador del Globo. Hoy parece ser un partido clave para la continuidad del Bichi.



De local jugó dos partidos y perdió el primero con Estudiantes de Río Cuarto y empató el otro con Desamparados de San Juan.



Hoy se espera la vuelta de Nicolás Arce, con gran carrera en el Celeste, tras recuperarse de su lesión en el tendón de Aquiles ocurrida el pasado abril y estará en el banco.



Mientras en Gutiérrez ya se quedó afuera su entrenador Alejandro Abaurre y se hizo cargo Juan Carlos Bermegui, pero el Perro todavía no puede cantar victoria. Hoy los dos necesitan sumar.



Probables formaciones

Huracán Las Heras: Gonzalo Gómez, Diego Pereyra, Adolfo Tallura, F. Giusepponi, Sthepan Ruggeri, Nicolás Alí, Franco Dolci, Alan Cristeff, Sebastián Pol, M. Herrera y Rubén Ramírez. DT Esteban Fuertes

Gutiérrez: Martínez Gullota, Alexis Viscarra, Jesús Nievas, Bruno Costella, Leandro Benítez, Gabriel Vallés, Nicolás Dávila, Ricardo Gómez, Emanuel Díaz y Joan Juncos. DT Juan C. Bermegui



Estadio Huracán Las Heras

Árbitro Alejandro Arco (Mendoza)

Hora 14.30