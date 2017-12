Icardi no pierde la fe y sueña con su chance mundialista

Mauro Icardi, el delantero del Inter y goleador de la Serie A de Italia, reconoció este lunes que su posible convocatoria con la Selección argentina al Mundial de Rusia será "un premio" a cómo rinda en su club hasta el momento de la lista definitiva.

Icardi, de gran presente y que según rumores periodísticos estaría en la mira del Real Madrid de España, se ilusionó con poder mantener el promedio de gol hasta fin de año para poder reingresar en la consideración del entrenador albiceleste Jorge Sampaoli.

El argentino lleva 16 goles en 15 partidos y marcha primero en la tabla de artilleros de la Serie A.

"Yo creo que la Selección es un premio a lo que hago acá en el Inter. Por ahora me está yendo bien y espero seguir de acá hasta el final del año con esta media goleadora y tener una posibilidad en el Mundial", destacó el capitán del conjunto italiano, en diálogo con el programa "Morfi", donde trabaja su cuñada Zaira Nara.

Icardi quedó en el centro de la escena en la última convocatoria para la gira por Rusia (victoria sobre el anfitrión y derrota con Nigeria) por haber sido dado de baja por un dolor menor en la rodilla.

Según trascendió, a Sampaoli y el cuerpo técnico de la Selección argentina no le gustó que Icardi no haya acompañado al grupo en la gira, pese a no haber estado disponible.

"Hablé con Sampaoli mientras estaban en Rusia y todo bien. De lo que se dice, yo no me hago cargo. Yo sé lo que hablo directamente con él y de lo privado. Después lo que sale a la prensa no me hago cargo de nada. Como ya sabrán todos", explicó.

Por último, se refirió a los rumores de un posible interés del Real Madrid, luego que su mujer y representante Wanda Nara habría sido sondeada.

"Estamos bien acá en Italia, Estamos primero, soy goleador. ¿Qué más vamos a pedir?", respondió Icardi cuando Zaira Nara, hermana de Wanda, le preguntó sobre una posible transferencia a la Casa Blanca.