Importante capacitación para el hockey sobre césped

Entre lunes y martes se desarrolló una importante capacitación organizada por la Confederación Argentinba de hockey sobre césped y dictada por el prestigioso entrenador Gabriel Solleyro.

Actual DT de UNTREF (Universidad Nacional de Tres de Febrero), Solleyro expresó: "La gente interactuó y participó. Sentí como si estuvieran muy a gusto con el trabajo que propuso la Confederación en el primer módulo. Hay que seguir trabajando en el tiempo. Fue una grata experiencia".

Sobre las jugadoras que vio, destacó: "Hay un nivel muy desarrollado en las chicas, se nota el trabajo de Soledad García. Es un lujo para la Asociación Sanrafaelina tener una ex leona campeona del mundo y que tenga tanto conocimiento".

Asimismo, explicó el objetivo que persigue el máximo entre del hockey argentino: "La Confederación busca que los talentos naturales no se vayan de sus ciudades. La idea es que no tengan que dejar su provincia o región e ir a jugar el torneo Metropolitano. Este año comenzamos con sub 14, el año que viene se suma sub 16 y al próximo el sub 12. Se hará un seguimiento por cinco años para realizar una gran base de datos".

Anteriormente, Solleyro visitó Venado Tuerto, General Pico, Santa Rosa y Rufino. "Acá estamos sorprendidos por la cantidad de inscriptos que superaron el cupo", concluyó.

Fuente: Prensa AASHSC