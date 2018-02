Inesperado viaje del Cotón

coton viaje (3).jpg

Raúl Adriazolaadriazola.raul@diariouno.net.arLa pelea tan esperada y hasta soñada salió también así, de improviso, y ahora la premura de los trámites de visado de los pasaportes de Reveco y su equipo obligaron a viajar de urgencia a Buenos Aires, donde hoy el ex campeón mundial minimosca y mosca AMB, Cotón Reveco, tramitará su visa en la embajada estadounidense, y el domingo -de salir todo bien- viajará a Los Ángeles, sede de la pelea por el título mundial mosca de la FIB frente al filipino Donnie Nietes el próximo sábado 24 de este mes."Salimos a las apuradas, así como también se dio esta pelea. Pero a veces pienso que es mejor así, todo rápido, para evitar la angustia de la espera", explicó el malargüino en la aeroestación mendocina, previo a embarcar rumbo a Buenos Aires en un vuelo Mendoza- Ezeiza, único conseguido esta mañana, cuando les avisaron que tenían que viajar Juan Carlos y su colaborador Mario Cozzolino, ya que hoy tienen turno en la embajada. Esta tarde parte el resto del Team Reveco, el entrenador Ariel Cuello, el preparador físico Pablo Stahringer y el asesor legal Ernesto Naveira, también para completar trámites previos al viaje a Estados Unidos.Entrevistado en la terminal aérea mendocina, donde llegó junto a su esposa e hijo, el ex triple campeón mundial se mostró tranquilo y con cierta confianza de cara a su pelea frente al campeón Nietes, frente a quien intentará conseguir su cuarta corona ecuménica, hecho inédito en nuestro boxeo . "Estoy tranquilo, me dejó conforme la preparación que hicimos. Si bien estábamos esperando que la pelea fuera en marzo o abril, en poquito tiempo (menos de un mes) pudimos hacer un trabajo que me deja conforme y confiado para enfrentar a un gran campeón como Donnie Nietes. Sólo me tomé un descansito de quince días para las Fiestas, y me cuidé mucho con las comidas. Gracias a la gran gestión de Marito (Cozzolino) pude guantear tres veces con Yoni (Jonathan) Barros, Lucas Fernández y Diego el Profeta Ruiz, y los amigos del gimnasio, Matías Pappa y Gianfranco Bracamonte y en total llego a esta pelea con algo más de 120 rounds, lo que no es poco", explicó el púgil.Respecto a un tema que más de una vez lo tuvo preocupado, el peso, Reveco explicó: "Si bien uno siempre hace algún desarreglito para las Fiestas, gracias a mi nutricionista Marisol Pardo, me apegué a la dieta, no me fui muy arriba y pronto estuve en peso. Me voy con apenas 3kg arriba, lo que es normal, lo que queda es sólo líquido", dijo."Este miércoles tramitamos la visa, y luego vamos a trabajar algo en el gimnasio del hotel (Cristóforo Colombo de Palermo), hacer un trotecito para ir aflojando. Pasado (por mañana) ya trabajaremos en el Cenard buscando ajustar".Respecto al rival, el Cotón manifestó: "Es un boxeador al que he visto en varias peleas que ha hecho, y en todas cambia la estrategia. Es muy inteligente y tiempista. Tiene mucha técnica y hay que estar muy alerta y trabajar sobre sus errores", dijo el malargüino, que agregó: "hay que cuidarse mucho de su mano derecha, y en eso hemos trabajado con los sparrings, buscando que no baje la mano izquierda y quede expuesto", explicó Reveco"."Analizando la pelea de Nietes con Nantapech y comparándola con la mía, creo que estamos parejos en cuanto a potencial y va a ser una pelea muy equilibrada. Tenemos records similares y experiencias parecidas", finalizó Reveco