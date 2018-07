¡Insólito! Le pidió el divorcio a su esposa porque criticó a Messi

Un residente ruso de la ciudad de Cheli谩binsk, en Los Urales, le pidi贸 el divorcio a su esposa despu茅s de 14 a帽os de matrimonio luego de una discusi贸n sobre las cualidades futbol铆sticas de Lionel Messi , informaron medios locales.

Seg煤n el diario Argumenti i Fakti, el hombre celebr贸 de gran manera el triunfo argentino ante Nigeria que le dio el pase a los octavos de final, pero se convirti贸 en el blanco de burlas de su mujer tras la eliminaci贸n a manos de Francia. "Desde el inicio del Mundial, me pinchaba con que Messi juega mal y no pudo siquiera marcar el penalti contra Islandia", coment贸 el esposo. Y agreg贸: "No me pude contener y le dije todo lo que pienso sobre el guaperas de Cristiano Ronaldo, la selecci贸n portuguesa y los clubes que le gustan a ella. Luego tom茅 mis cosas y me fui para siempre", cont贸 el marido despechado. Al d铆a siguiente, el hombre solicit贸 oficialmente el divorcio de su mujer ante el registro civil.

C贸mo se hab铆an conocido. La pareja se conoci贸 en un bar de Cheli谩binsk durante uno de los partidos del Mundial de Corea-Jap贸n 2002 y, desde entonces, estaban juntos.





Fuente: A24.com