Islandia pretende ganarle a Argentina y "sorprender al mundo"

El capitán de la selección islandesa, Aron Gunnarsson, declaró este viernes, en la víspera de su enfrentamiento con la Argentina por el Grupo D del Mundial de Rusia, que el propósito del equipo es "sorprender al mundo"; mientras que el técnico, Heimir Hallgrimsson señaló que no dispondrá una marca personal para Lionel Messi





Gunnarson, de 29 años, jugador del Cardiff City de Inglaterra, manifestó en rueda de prensa que "queremos sorprender al mundo", en el partido que se disputará mañana en el estadio del Spartak de Moscú.





"Va a ser un partido difícil, pero estamos listos. No nos sentimos presionados porque no tenemos nada que perder", subrayó el futbolista islandés y recordó que en la pasada Eurocopa, donde alcanzaron los cuartos de final tras superar la fase de grupos y batir después a Inglaterra, empezaron "con mucha fuerza".





Gunnarsson analizó que "ahora tenemos más experiencia como grupo y el conjunto aprendió muchísimo en la Eurocopa. Tenemos dos años más y esto aporta más experiencia. Creo que el elemento más importante es lo que hemos aprendido en el camino hasta aquí. Seguimos trabajando con ahínco para mejorar como equipo", expuso.





El mediocampista que lleva 77 partidos en la selección islandesa confesó sus deseos de ser titular en el encuentro de mañana, después de haber dejado atrás sus molestias físicas.





"Estoy listo para este partido y estoy deseando salir al campo con mis compañeros", dijo y agregó que "me siento muy, muy bien. He estado entrenando mucho para recuperar las fuerzas. Ha sido una carrera contra el tiempo pero en ningún momento pensé que no lo iba a conseguir".





A su turno, el entrenador Hallgrimsson señaló que "no tengo ninguna fórmula para detener a Messi" y adelantó que no dispondrá una marca personal para el rosarino.







"Todo el mundo intenta pararlo pero siempre consigue marcar porque es uno de los mejores jugadores del mundo. Nosotros vamos a trabajar juntos, vamos a apoyarnos y vamos a ser un equipo. Desde luego, creo que es injusto asignarle a un jugador que simplemente persiga a Messi. Esto sería injusto", recalcó.





El entrenador también destacó que el futbolista del Barcelona "tiene alrededor jugadores de gran talento, futbolistas buenísimos. Todos y cada uno de los integrantes del equipo argentino están desempeñándose en los mejores equipos del mundo".





En cuanto a su equipo, el técnico islandés dijo que "todos los jugadores están en buenas condiciones físicas y deseando jugar. Este es el partido más importante en la historia del nuestro fútbol ".