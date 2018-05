Iván Marcone le mandó un mensaje a Jorge Sampaoli

Iván Marcone, mediocampista de Lanús, aseguró que tanto los futbolistas argentinos que se desempeñan en el fútbol europeo como los del ámbito local "pueden estar a la altura de la Selección" en referencia a la confección de la lista definitiva del plantel rumbo al Mundial de Rusia 2018

"Un jugador que viene de Europa como los del fútbol local pueden estar a la altura de la Selección", declaró el volante del "Granate".

"No por estar en el medio local estás en inferioridad de condiciones, nuestro fútbol no es inferior al europeo", reforzó Marcone, futbolista que todavía no se encuentra dentro de la preselección de 35 jugadores que el entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, deberá entregar el próximo lunes 14 de mayo.

Por último, el jugador surgido de las inferiores de Arsenal de Sarandí hizo referencia a una foto subida en su cuenta personal de la red social Instagram tras la reunión del entrenador argentino Jorge Sampaoli con el mediocampista del Sporting de Lisboa, Rodrigo Battaglia.

"Es una casualidad; de la reunión con Battaglia me enteré después. Igualmente no tengo nada que opinar: Rodrigo es un gran jugador y seguramente habrá hecho méritos", concluyó Marcone.