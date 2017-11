Ivana Nadal hace "puchero" por River: mirá lo que publicó en las redes

Instagram

El martes 31 de octubre de 2017 quedará en la memoria de los hinchas de Lanús debido a una remontada histórica en la semifinal de la Copa Libertadores contra River El equipo del Sur del Gran Buenos Aires levantó un 0-3 en 23 minutos, para ganar la serie 4-3 y desatar el delirio de sus hinchas. Del otro lado, los fanáticos riverplatenses terminaron la noche angustiados.Una de ellas es Ivana Nadal, seguidora del elenco millonario, que en uno de sus videos dedijo querer "cortarse una teta". Las imágenes se viralizaron rápidamente.Pudimos hablar con la modelo y esto nos dijo un día después de esta dolorosa e inesperada derrota: "No vi que se viralizó pero sí sé del video que me estás hablando, son las historias que hice durante y después del partido. Nada, un bajón enorme. Los primeros diez minutosestuvo muy bien yse acomodó con dos golazos".Ivana completó: "Todavía estoy mal pero es un partido, ahora estamos pensando en el domingo. Voy a ir a la cancha a ver al Superclásico, a vivirlo con todo y a bancar a River como siempre. Los amigos del campeón no sirven".Fuente: primiciasya