Jaguares fue de mayor a menor y sufrió una dura caída ante Stormers

Jaguares no supo aprovechar las chances de try que generó y lo pagó con una dura derrota ante Stormers, en Ciudad del Cabo, por 35 a 8 en la quinta fecha del Súper Rugby.

En ataque, el primer tiempo de la franquicia argentina fue de lo mejor de la temporada. El equipo fue punzante cuando tuvo la pelota, marcó un gran try a través de Bautista Delguy y generó buenos ataques.

La contracara fue la falta de fortuna ya que en una misma jugada se lesionó el propio Delguy(una baja más para Jaguares) tras chocar con Moroni y todo terminó en el try de Du Plessis.



Con un try por lado la explicación del 16 a 8 parcial a favor de los locales estuvo en el contacto y sobre todo en la efectividad a los palos de Marais (acertó 4 de 4) y Díaz Bonilla (1 de 2).

En los primeros minutos del complemento Jaguares tuvo otra chance clara de try pero no la concretó y para colmo Stormers respondió con un maul del que se desprendió Siya Kolisipara apoyar el segundo try.

Dos buenos movimientos de los dirigidos por Gonzalo Quesada terminaron dentro del ingoal pero en ninguno de los dos casos pudieron apoyar el try. El tercer intento fue un scrum cinco que terminó siendo robado por el pack sudafricano. Para colmo, de inmediato, el try de Jantjies estiró la diferencia a 22 puntos (30 a 8).

La diferencia de eficacia y la agresividad de los locales para defender fueron difíciles de superar para un equipo argentino que perdió el orden y la paciencia, quedando reducido a intentos desesperados. Por eso no extrañó que antes del pitazo final Stormers estire la diferencia con un nuevo try que sentenció el 35 a 8 final.