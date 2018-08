¡Juega Del Potro! El tandilense cerrará la jornada del US Open ante Verdasco

Juan Martín Del Potro se medirá este viernes ante el español Fernando Verdasco por la tercera rueda del US Open 2018. El partido se jugará alrededor de las 22 de Argentina y será televisado en vivo por ESPN, que transmitirá online desde ESPN Play.





Tercer sembrado en el último Grand Slam del año, Delpo llega tras superar en sets corridos al local Denis Kudla por 6-3, 6-1, 7-6 (7/4) en una hora y 56 minutos de juego. Fernando Verdasco, por su parte, viene de superar al escocés y ex número uno de la ATP Andy Murray por 7-5, 2-6, 6-4, 6-4.







"Me sentí muy cómodo a pesar de las condiciones climáticas y que él subió su nivel en el tercer set. Sentí un poco las piernas, pero logré imponer mi juego y ahora a descansar", dijo Delpo tras vencer a Kudla con una altísima temperatura de 36 grados centígrados.





Por segundo día consecutivo, la organización decidió aplicar su protocolo de emergencia por el calor extremo y la alta humedad que asolan las canchas de Flushing Meadows, permitiendo a los hombres un descanso de 10 minutos entre el tercer y cuarto set y a las mujeres un parón idéntico entra la segunda y la tercera manga.





Viernes 31 de Agosto de 2018

Partidos destacados

Rafael Nadal vs Karen Khachanov (14 hs NY – 15 hs Argentina)

Milos Raonic vs Stan Wawrinka (19 hs NY – 20 hs Argentina)



Argentinos en acción

Guido Pella vs Nikoloz Basilashvili (13 hs NY -14 hs Argentina)

Juan Martín del Potro vs Fernando Verdasco (21 hs NY – 22 hs Argentina)