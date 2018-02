¿Juega Tevez? Guillermo prepara el equipo para enfrentar a Temperley

El entrenador de Boca Guillermo Barros Schelotto , afirmó este viernes que el delantero Carlos Tevez "está bien" pese a haber practicado diferenciado este jueves y anticipó que habrá "más jugadores ofensivos" cuando el domingo reciba a Temperley por la decimoquinta fecha de la Superliga "Mañana confirmaremos el equipo. Tevez está bien, no es para preocuparse, hoy entrenó normal, decidimos guardarlo y mañana estará entrenando", explicó en conferencia de prensa.Y agregó: "Los futbolistas que uno elija dan forma al esquema, mas allá de los números. Pondremos mas gente en ofensiva pero mañana lo entrenaremos, hoy no pudimos por la lluvia. Hay que jugar siempre en campo rival, presionar y correr cuando no tenes la pelota y eso está por encima".Si bien entrenó bajo techo, de no mediar inconvenientes, el once del líder Boca ante Temperley en el estadio "La Bombonera" sería con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Carlos Tevez, Edwin Cardona; y Walter Bou.