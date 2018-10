Juegos Olímpicos de la Juventud: quedó a un paso de la gran final

En los bosques de Palermo, en Capital Federal, se desarrolló la competencia de Cross Country, en circuito corto, de mountain bike válida por los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

Evento donde participaron 38 bikers entre ellas la sanrafaelina Camila Samsó que tuvo una gran actuación.

Se desarrollaron dos mangas, clasificando a la gran final los diez mejores tiempos de cada una de ellas.

Samsó participó en la segunda serie finalizando en el 11° puesto completando el recorrido en 16m.39s apenas un segundo por encima de la última clasificada, la austríaca Hannah Streicher (16m.38s).

En la gran final el triunfo le correspondió a la austríaca Laura Stigger seguida por la británica Harriet Harnden y la danesa Sofie Pedersen.

Vale señalar que el terreno elegido para este tipo de pruebas no es el adecuado ya que no hay montaña ni superficies similares, un detalle realmente muy importante que la organización no tuvo en cuenta y que ha perjudicado a muchas competidoras.

Lo que viene

Este viernes a partir de las 11 en el mismo escenario se llevará a cabo la última prueba del ciclismo en los juegos, será el tradicional "Criterium".