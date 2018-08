Jugará otro mundial

Tras la conferencia de prensa de Julio Velasco, entrenador de la selección argentina de vóleibol, se confirmó el plantel que disputará el mundial y entre los convocados está el sanrafaelino José Luis González.

Con la humildad y la buena onda de siempre, Pepe compartió sus sensaciones luego de esta convocatoria tan especial.

"Si bien desde hace un tiempo estábamos entrenando los catorce que iríamos al mundial, nos enteramos por la conferencia de prensa y la lista que confirmó la Federación Argentina. Siempre es así, hasta que no se oficializa la lista no estás tranquilo".

La nómina de elegidos para defender la celeste y blanca en la cita mundialista (del 10 al 30 de septiembre de este año) tiene a varios jugadores que disputaron los Juegos Olímpicos de Río en 2016 y la Liga Mundial del año pasado.

En el caso de los opuestos, por ejemplo, no habrá mayores novedades ya que viajarán el sanrafaelino González y Bruno Lima.

"Este año me sumé a la selección con la firme intención de ir al mundial, así que obviamente estoy muy contento ya que poder representar a la Argentina siempre es muy lindo", comentó.

Se siente bien

Recuperado de la contractura en el sóleo de la pierna izquierda que no le permitió jugar la serie de amistosos contra Cuba, Pepe dio precisiones sobre su forma física.

"Estoy muy bien recuperado. En realidad con un dedo de la mano encintado porque el Turco Ramos en un ataque me pegó en un dedo y me lo dejó hecho una morcilla, pero nada grave. Estoy como el vino, cada vez más viejo pero mejor", dijo entre risas.

Vale recordar que tras una intensa temporada en la liga francesa defendiendo los colores del Ajaccio Volley (también jugó la copa europea de clubes), José Luis comenzó los entrenamientos con la selección el lunes 11 de junio.

La puesta a punto fue de menor a mayor buscando una adecuada preparación.





Más que conforme

En relación a su presente, pero sobre todo al gran evento que va a protagonizar en suelo europeo, Pepe destacó: "Fui a los Juegos de Río pensando que era mu último año. La temporada siguiente me llamó Julio y por cuestiones personales no pude sumarme. Y este año me volvió a llamar para que me incorporara nuevamente. Así que todo esto que estoy viviendo es extra para mí, sobre todo teniendo en cuenta mi edad".

Previo al viaje con el elenco nacional vendrá a San Rafael, fundamentalmente para acomodar sus cosas ya que tras el mundial y unas merecidas vacaciones se sumará a su nuevo club.

José Luis González, un sanrafaelino que sigue haciendo historia dentro del vóleibol.

Participó en una edición de los Juegos Olímpicos y ahora irá por el segundo mundial.

Un ejemplo, en espejo, un grande adentro y fuera de la cancha.