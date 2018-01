Julio César Falcioni contó detalles de su recuperación

El entrenador de Banfield, Julio César Falcioni, agradeció este miércoles el "cariño" brindado por el mundo del fútbol luego de su operación de un nódulo en la laringe, que lo dejó en terapia intensiva y de la que aún se recupera.

"Quiero agradecer el cariño del mundo del fútbol: colegas, amigos, dirigentes, jugadores, a todos los que me acompañaron y me dieron palabras de aliento por todo lo que me tocó pasar y todavía estoy pasando. Recibí muchísimo cariño y me sentí muy querido. Eso es lo más lindo que te puede pasar después de tanto tiempo en este deporte", valoró Falcioni en una nota con Fox Sports.

Falcioni continúa con la recuperación, por lo que no estará en el banco de suplentes el viernes contra Tigre, en la reanudación de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

"En un principio pensamos que era una cosita muy sencilla y después resultó ser algo bastante importante, muy importante. Fue algo inesperado. Me fui a una operación programada que tenía una duración de dos o tres horas, pero la situación cambió muchísimo", recordó.

El director técnico del "Taladro", de 61 años, reconoció que "no" extraña el cigarrillo aunque sí le sucedió lo contrario con algunos alimentos.

"Me reincorporé al trabajo de forma oficial, pero tengo que seguir con un tratamiento y eventualmente tendré que ausentarme por ese motivo. La recuperación fue buena, pero todavía queda mucho por hacer", concluyó Falcioni desde el predio de Banfield.

El conjunto del Sur afrontará desde este viernes la Superliga, en la que suma 15 puntos y ocupa el 16to. puesto de la tabla, contra Tigre.

Además, Banfield jugará el martes 30 contra Independiente del Valle, de Ecuador, en el estadio Florencio Sola, por la ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores de América.