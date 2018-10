Kempes cruzó a Maradona por sus criticas a Messi

Tras las duras declaraciones de Diego Maradona sobre Lionel Messi, varias fueron las voces que se alzaron en defensa de la Pulga. Una de ellas fue la de Mario Kempes, campeón del mundo en 1978.

"Es mejor que Diego (Maradona) se quede callado, Messi no necesita un Mundial para ser el mejor, yo gane un Mundial siendo decisivo y no por eso soy mejor que Leo", dijo con contundencia el Matador.



El cordobés, además, estimó que "cada vez que Diego abre la boca es un problema porque no respeta y a él siempre se lo respetó en su época de jugador".

"A él nadie le dijo nada por perder la final del Mundial del 90. El tiempo de Diego ya pasó, tampoco es un ejemplo para decir tantas cosas", sostuvo duramente el goleador de Argentina '78.