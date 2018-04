Kicker y Jarry abren la serie de Copa Davis en el Aldo Cantoni

El tenista local Nicolás Kicker, debutante absoluto en Copa Davis, se medirá este viernes con Nicolás Jarry, la principal raqueta del equipo visitante, en el primer punto de la serie que animarán la Argentina y Chile en la provincia de San Juan, por la Zona Americana I de ascenso, según quedó determinado en el sorteo del orden de juego.



Kicker, ubicado en el puesto 87 del ranking mundial de la ATP, jugará este viernes a partir de las 14 ante el ascendente Jarry (64), y a continuación lo harán Diego Schwartzman (15), el número uno del equipo argentino, y Christian Garín (217), la segunda raqueta de los chilenos.



La serie entre los dos países sudamericanos tendrá como escenario el estadio cerrado Aldo Cantoni, con capacidad para 5.000 espectadores, entre los que se espera al menos 700 chilenos que comenzaron a llegar en las últimas horas a la provincia cuyana.



"La decisión de elegir a Kicker y no a Guido Pella la tomé anoche y no fue para nada sencilla. Considero que me decidí por el que más le puede aportar al equipo este viernes ( por hoy)y me parece que esta serie es una buena ocasión para hacerlo debutar", explicó el capitán argentino Daniel Orsanic.



Es que Pella, el único de los cinco tenistas argentinos que integró la formación campeona en Zagreb 2016 en la final ganada ante Croacia, no está con demasiada confianza y perdió con Jarry las tres veces que se enfrentaron, la última en febrero de este año en el ATP de San Pablo, y era arriesgado exponerlo siendo que se trata de una buena opción para el dobles de mañana.



Si bien Kicker también perdió dos veces con el mejor del actual equipo chileno, fue hace mucho tiempo, en un Future en 2013 más un Challenger en 2015, y en la actualidad son bastante parejos.



La serie continuará este sábado también desde las 14, con el dobles para el cual Orsanic Guido Pella y Machi González, mientras que el capitán chileno Massú pondrá en cancha lo que adelantó en el sorteo, es decir Jarry y Hans Podlipnik, la pareja estable en la Davis que además ganó en febrero el ATP 250 de Quito.



Luego del partido de dobles, jugarán los número uno de cada país, es decir el "Peque" Schwartzman ante Jarry, y cerrarán la serie de ser necesario, si es que no se definió antes, el chileno Garín y Kicker