"La 10 es exclusiva de Messi"

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa, en la previa del amistoso que la Albiceleste jugará este martes con Colombia, en la que explicó por qué ningún jugador utiliza la camiseta con el número 10 y anunció la formación que dispondrá para enfrentar a los cafeteros.

scaloni.jpg

"De los jugadores que vinieron, aquellos que fueron al Mundial conservaron esos números. La 10 es de Messi hasta que el diga si va a seguir o no. Nosotros no tenemos la negativa y por eso tomé la decisión de que no la use nadie, pero en el futuro veremos", explicó el director técnico en conferencia de prensa desde Nueva Jersey.





>>> Tras su error en el Mundial, Caballero habló de Sampaoli y Armani







scaloni2.jpg