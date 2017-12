La AFA amplió de cinco a seis el cupo de extranjeros para la Superliga

Los clubes que participan de la Superliga podrán sumar un extranjero más por plantel, luego de que la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados acordaran este jueves ampliar el cupo de cinco a seis.

La información fue oficializada por la propia Asociación del Fútbol Argentino a través de su página oficial en internet.

Embed Reforma cupo de jugadores extranjeros: La @afa llegó a un acuerdo con Futbolistas Argentinos Agremiados para modificar el artículo 31 del convenio colectivo de trabajo 557/09https://t.co/wzYYUvO8cs pic.twitter.com/8TY7RaqYeB — AFA (@afa) 28 de diciembre de 2017

Para cada fecha, de todos modos, los equipos podrán presentar un máximo de cinco jugadores foráneos en la planilla oficial (titulares y suplentes). Para el resto de las categorías seguirá rigiendo el máximo de cinco extranjeros por plantel.

"La AFA llegó a un acuerdo con Agremiados para modificar el artículo 31 del convenio colectivo de trabajo 557/09. Así, los clubes que participen de la Superliga podrán registrar contratos hasta un máximo de seis (6) jugadores extranjeros por cada club, de los cuales solo cinco (5) estarán habilitados para suscribir planilla en cada partido oficial", se informó en un comunicado.

"Asimismo, se estableció que los futbolistas extranjeros que fueran cedidos de manera temporaria por los clubes que militan en todas las categorías profesionales a un club del extranjero por un plazo no inferior a una temporada, no ocuparán cupo para el club cedente, siempre y cuando se establezca en una cláusula que no habrá reintegro anticipado", añadió.

Finalmente, la AFA informó: "Por último, los jugadores extranjeros mayores de 18 años que estuviesen actuando por un plazo ininterrumpido y en un mismo club de 30 meses, no serán considerados a los efectos del cupo".