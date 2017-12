La AFA hizo públicas las disculpas de Jorge Sampaoli

El director técnico de la Selección nacional, Jorge Sampaoli, emitió un comunicado oficial en la página de la AFA en el que pidió disculpas a "la sociedad" por el incidente de tránsito que protagonizó el fin de semana en la ciudad santafesina de Casilda.

"Me siento totalmente arrepentido de lo ocurrido en la madrugada del 24 de diciembre, a la salida del casamiento de mi hija en Casilda. El enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias", dijo el técnico albiceleste.

"Entiendo que los controles de vialidad en Argentina son muy importantes para la seguridad de todos. El respeto a ellos salva vidas", agregó el entrenador.

El ex DT de Sevilla y el seleccionado chileno añadió: "Quiero pedir especiales disculpas al oficial al que agredí verbalmente. Lo haré individualmente, como ya lo hice con la Municipalidad de Casilda".

"Bajo ningún punto de vista yo entiendo que una persona es lo que gana. El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano. Así como lo que dije no se encuentra en mis valores, pedir disculpas sí. Así que pido perdón a la sociedad por este mal ejemplo", concluyó.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Casilda, Federico Censi, dijo este martes por la mañana que Sampaoli se disculpó ante unos inspectores que realizaban un control de alcoholemia y frente a los cuales tuvo una reacción enérgica y se dirigió de manera incorrecta, según el diario La Capital.

La página web casildavirtual.com indicó que el hecho se produjo cuando el técnico había concurrido a un salón de eventos de Casilda para asistir a la fiesta de casamiento de su hija.

Pasada la celebración y momentos antes del amanecer del domingo, el entrenador se retiró en un automóvil Ford Focus, que aparentemente conducía su ayudante Jorge Desio, en compañía de otras 7 personas y con destino al Hotel 4 Plazas

Según un video que se viralizó en las redes sociales, también se le escucha a Sampaoli decir "me hacés caminar dos cuadras, boludo. Cobrás 100 pesos por mes, gil".

Sampaoli, de 57 años, comenzó su carrera de técnico en la década del '90 dirigiendo a los equipos de Alumni y Aprendices Casildenses.