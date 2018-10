"La camiseta es muy pesada y hay jugadores que no la aguantan"

La Selección Argentina está en busca de un nuevo rumbo y tratando de dejar atrás los recuerdos del último Mundial de Rusia. El ex campeón del mundo de 1986, Julio Olarticoechea , explica en esta entrevista algunas de las razones que influyen en los jugadores que se ponen la celeste y blanca.

¿Por qué a la Selección le cuesta tanto lograr buenos resultados?

La camiseta no es fácil, es muy pesada y hay jugadores que no aguantan esa presión. Muchas veces le echamos la culpa al técnico por los rendimientos del equipo, pero a veces los jugadores no están a la altura, porque les pesa. Me ha tocado compartir con algunos que la rompen en los clubes, van a la Selección y no rinden.

¿A qué se debe?

Una de las razones es que en el club vos hacés la entrada en calor, salís a la cancha y jugás. En la Selección, además te formás y suena el Himno. Ese momento es muy pesado, te trae un montón de cosas a la cabeza en esos minutos que dura. O te potencia, como a la mayoría, o te tira para atrás. Ahí, te das cuenta de que detrás tuyo hay un país pendiente y empieza a jugar la presión.

¿Cómo lo vivías cuando te tocó jugar en la Selección?

Nunca pensé que iba a llegar a jugar a la Selección, porque me quedaba demasiado grande esa idea. Se fue dando. Carlos Salvador Bilardo nos hacía ver que la camiseta argentina estaba por adelante de todo e inclusive de la familia. Eso no lo entendíamos, pero él la ponía arriba de todo: "Estamos acá por un Mundial, ese es el objetivo y para llegar bien hay que dejar de lado todo y pensar solamente en la Selección".

Con tanta experiencia a cuesta dirigiste poco tiempo ¿Por qué?

Jugar al fútbol era mi pasión desde que tengo uso razón. Gracias a la pelota de fútbol, fui muy feliz y disfruté muchísimos momentos con amigos. Después hice el curso y me recibí de técnico, pero no tengo la misma pasión y para hacer las cosas bien en la Argentina, debés tener muchísima pasión porque hay que soportar mucho. Ya sabemos las presiones que hay en el país. Me tocó dirigir, pero no es lo mismo. Lo lindo estaba de la raya de cal hacia adentro.

Nota concedida al programa "Voces y memorias", que se emite por radio Eco Medios, AM 1220.