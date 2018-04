"La cantidad de millas que tiene encima Sampaoli no coincide con el trabajo"

Sampaoli mediáticamente no esta preparado para ser DT de la Argentina. La cantidad de millas que tiene encima no coincide con el trabajo que se ve dentro del campo de juego" . Claudio Borghi le pegó con dureza al seleccionador tras la goleada 6-1 frente a España.





"Sampaoli como persona no me gusta, no tiene ética profesional adecuada para ser técnico de la selección. Y viendo la derrota de la Selección me quede contento que solo nos metieron seis goles" , agregó en diálogo con AM 910.





"No puede ser que a dos meses del Mundial no tengamos un equipo conformado. Es increíble. Veo a Higuaín y me da pena. Es un gran delantero pero tiene una carga psicológica muy grande. Él como muchos jugadores", añadió.





En 2016, el Bichi había sugerido quedarse fuera de Rusia 2018 en una nota con Clarín: "Con el fútbol que no arranca, dirigentes presos por corrupción, sin presidente en la AFA, para Argentina sería bueno no ir al Mundial y empezar de nuevo. Después, arrancaría bien, como corresponde".