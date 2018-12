La carta del niño que decidió dejar San Lorenzo para hacerse de River

La final de la Libertadores 2018, dejó muchas anécdotas y situaciones que quedarán por siempre en el recuerdo de muchos fanáticos. Sin duda el partido hizo reflexionar acerca de la situación del fútbol en nuestro país, la seguridad en los partidos, los barras y los hinchas. Valentín, es un nene de 10 años que siempre fue simpatizante de San Lorenzo, por herencia familiar. Su papá, Maximiliano, lo hizo de ese club al igual que su papá lo hizo con él. Sin embargo después del partido, el pequeño tomó una decisión que sorprendió a su familia.

El nene después del partido, salió con su madre a comprar unas facturas para tomar la merienda durante el tiempo suplementario y estando en la calle, se encontró con un grupo de hinchas de River festejando el título. Valentín se emocionó con la caravana que pasaba por la calle San Martín, revoleando sus banderas, y le pidió a su mamá quedarse un rato, participando de los festejos.

Ya de regreso a su casa, el nene que estaba en el auto con su mamá, aprovechó el tiempo del viaje de regreso para escribirle una carta a su papá. "Papá: ya tengo muy claro que San Lorenzo es un equipo genial y que es uno de los mejores clubs para mí, pero al ir a la caravana, me dí cuenta que River es un sentimiento que no voy a poder olvidar. Pero me decidí y quiero ser de River porque siempre me re-gustó. Te respeto a vos y a tu club". Valentín le pidió a su mamá que le de la carta a su papá, ya que el tenía miedo de como podía reaccionar.

carta.jpg

A pesar del dolor que seguramente le generaba al papá del nene, la decisión que este había tomado, Maximiliano tuvo una gran actitud. Posteó la carta de su hijo en Facebook y aseguró que tuvo una charla con Valentín en la que le agradeció su honestidad y que también respetaba su nuevo amor por esa camiseta. Un verdadero ejemplo como padre y como hincha. ¡Felicitaciones a la familia Perez!

Fuente: cienradios.com