La clasificación al Mundial como parte de la revolución femenina

El 2018 quedará marcado en la historia de la revolución femenina. Las mujeres estamos pisando fuerte y conquistando logros como lo hicieron nuestras madres y abuelas. Ellas, las jugadoras de la Selección no son ajenas al movimiento que se está gestando y, a fuerza de coraje y resultados, se ganaron el respeto del fútbol argentino.





>>> Para qué está Argentina en el Mundial de Francia







Hace una semana, Argentina sacó pecho y se metió en el Mundial de Francia 2019. 12 años pasaron desde la última vez en que el seleccionado argentino participó de una Copa del Mundo. 12 años difíciles, 12 años de sombras, 12 años en los que, en silencio y a paso de hormiga, se fue construyendo un equipo que nos dará mucho más que una alegría futbolera.





La capitana de ese equipo es Estefanía Banini. La mendocina del Levante de España es la gran referente del fútbol femenino y con esa autoridad se permite aconsejar a las generaciones venideras: "Atrévanse a soñar", les dice a través de Ovación.





"Y soñar para mí es proponerse metas y trabajar para cumplirlas. Es imaginarse lo que uno desea e ir trabajando para eso. Sueñen en grande, que se puede hacer realidad", explica.





"Que nadie les diga que no pueden. Todas esas personas que me dijeron que no, hoy simplemente tienen que ver a dónde he llegado. Esto es lo más lindo del mundo, es un sentimiento que tiene latir, tienen que estar dentro de la cancha para luchar por todo. Háganlo independientemente de lo que digan", dice empapada de una emoción incontenible, con firmeza, con convicción, recordando quizás todo lo que luchó para disfrutar hoy de este momento.





La revolución no va a parar

La clasificación de Argentina al Mundial encierra mucho más que un hecho deportivo: "El logro es muy importante porque es un puntapié para que empresas empiecen a apostar en este deporte, para que Argentina se dé cuenta que puede apostar a este deporte y que niñas puedan practicarlo desde más temprana edad con mayor organización".

"A través de nuestros reclamos hicimos que nos vieran, que nos prestaran atención y la AFA hizo un cambio importante", reconoció Banini. "Nos apoyaron más y empezaron a apostar al fútbol femenino. Eso hizo que trajeran los resultados. Sabemos que al principio la inversión debe ser muy importante pero el fútbol femenino le puede traer grandes logros al fútbol", agregó la mendocina.

"Queremos ser escuchadas", el reclamo de las chicas del seleccionado durante la Copa América de este año.



"Nosotras en Argentina nos estamos haciendo escuchar un poco más. Queremos una igualdad completa en todas las disciplinas y el fútbol entró en esa lucha".

"La Federación ya nos vio y se dio cuenta de lo que reclamábamos. El fútbol necesita una mejor organización y muchos sponsor para hacer una buena liga a nivel nacional y que se incluya a las provincias. Necesita inversión para tener niñas lo más chicas posibles para construir un futuro, para prepararlas desde chiquitas y que tengan una buena base", insistió.