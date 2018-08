La confesión de Scaloni tras agarrar la Selección

"Aunque me traten de loco, lo veo normal. No normal que me hayan dado la Selección. Soy entrenador de fútbol y voy a entrenar a un equipo. En mi caso yo estaba en AFA y surgió esta posibilidad. Tapia nos llamó a mí y a Pablo Aimar y nos preguntó qué nos parecía, algo que ya entre nosotros habíamos hablado. Desde el momento en que me lo propuso, dije "dale para adelante", acepto el desafío". Con esas palabras, el entrenador interino Lionel Scaloni, quien se encuentra con la Selección Sub-20 en las semifinales del torneo de L'Alcudia, reveló cómo llegó a ser el sucesor de Jorge Sampaoli, tras el fracaso en Rusia 2018.





En un mano a mano con Infobae, Scaloni compartió: "Mucha gente cercana me dice "tenés que estar preparado para el momento". ¿Y cuándo es el momento? Nunca lo sabés. No sabés si estar preparado es haber visto 150 entrenamientos de los mejores técnicos del mundo o haber dirigido 100 partidos, o tal vez no haber hablado con nadie. Es verdad que cuanto más te empapes, mejor. Pero nunca lo sabes. Siempre podés tener la duda de si estás preparado o no. Es algo inevitable".

"A todo el mundo le gusta tenerla. Lo fundamental es saber tenerla en los momentos y en el lugar donde hay que tenerla. Saber hacer daño con ella. Pienso que lo importante es que el jugador sepa entender que cuando recupera la pelota, la recupera para atacar y no por la posesión en sí. Creo que ese es el principal error que están teniendo algunos. Me gusta que mi equipo ataque. Si puede llegar en 3 segundos al área contraria mejor, porque cuanto antes llegue, al rival lo vas a encontrar peor parado", dijo sobre el estilo de juego al que apuesta el DT.

Scaloni y Aimar deberán presentar la lista de convocados para los amistosos contra Guatemala en Los Ángeles y Colombia en Nueva Yersey el 19 de agosto.





"No tenemos todavía la lista armada ni siquiera en un porcentaje mínimo.. Por ahora lo vamos a dejar así y cuando llegue el momento de dar la lista, seguramente veremos qué hacemos. Sinceramente lo conozco bien y no me preocupa el hecho de hablar con él. Queremos tratarlo de una manera que realmente sepa que hay un respeto y que seguramente lo vamos a tratar como él se merece. Eso creo es lo más importante de todo", cerró.